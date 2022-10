Stiri pe aceeasi tema

Echipa italiana AC Milan a pierdut marti, pe teren propriu, meciul cu formatia engleza Chelsea, scor 0-2. Portarul roman Ciprian Tatarusanu a fost integralist. La Varsovia, Sahtior Donetk a facut egal cu Real Madrid, scor 1-1., noteaza news.ro. Suporterii ucraineni au pus in scena o coregrafie impresionanta,…

Echipele Manchester City, Real Madrid si Sahtior Donetk au castigat in deplasare, in timp ce PSG a invins pe Juventus Torino prin dubla lui Mbappe, marti, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor, noteaza news.ro.

Mircea Lucescu a devenit ținta atacurilor in Ucraina dupa ce Dinamo Kiev, echipa sa, a suferit o infrangere la primul meci in campionat, 0-3 cu Dnipro.

Myron Markevych (71 de ani), fost selecționer al Ucrainei, a avut o declarație extrem de dura la adresa lui Mircea Lucescu (77 de ani). Dupa ce Dinamo Kiev a fost invinsa de Dnipro, 0-3, Markevych a avut un discurs jignitor la adresa antrenorului roman. Mircea Lucescu, jignit de fostul selecționer al…

Antrenorul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat duminica seara, 28 august, dupa infrangerea de pe teren propriu din campionat cu Dnipro, ca decizia sa nu se joace la Kiev, chiar și in contextul razboiului declanșat de Rusia, a fost „o mare greseala" a conducerii clubului. „Poate sa fie ultimul…

Dinamo Kiev a fost invinsa, duminica, de Dnipro 1, scor 0-3, in primul meci pe care l-a disputat in noua editie a campionatului Ucrainei. Dupa partida, Mircea Lucescu s-a aratat dezamagit de faptul ca partida nu s-a disputat la Kiev și a amenințat chiar ca va lua o decizie drastica.

Antrenorul celor de la Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, ar putea parasi formația ucraineana, dupa o serie de rezultate negative. Echipa a fost eliminata rușinos din preliminariile Uefa Champions League de Benfica Lisabona, (5-0 scorul la general). Ulterior, Dinamo Kiev a pierdut și in campionat, in fața…

Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a invins miercuri seara, scor 1-0 (1-0), pe Sturm Graz, din Austria, in prima mansa a turului al treilea de calificare in Liga Campionilor, conform news.ro.