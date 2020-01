Șahiștii au sărbătorit Mica Unire printr-o nouă competiție REȘIȚA – Cupa „Unirii” este o competiție tradiționala in calendarul Asociației Județene de Șah Caraș-Severin, iar ediția a X-a s-a desfașurat in 24 ianuarie, la Sala Polivalenta din Reșița. La finalul competiției s-a impus Mihai Bolintiș, urmat de fostul sau elev Datcu-Goiceanu David, iar locul III a fost imparțit de Calomfirescu Ioan și Dumitriu Catalin. La Veterani, locul I a fost caștigat de Rusulescu Iosif, urmat de Paduraru Ioan, iar podiumul a fost completat de Craciun Marin și Bradacoi Ventel. La juniori s-a impus Stingu Alin, iar la junioare locul I a fost ocupat de Olteanu Ana-Nicoleta.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

