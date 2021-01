Sahara e de nerecunoscut: Cele trei scenarii pentru fenomenul extrem /Video Desertul Sahara a fost acoperit de zapada din cauza temperaturilor scazute de -3°C..Cea mai fierbinte zona de pe glob, deșertul Sahara este acoperit de zapada, iar dunele sunt de nerecunoscut. Potrivit specialiștilor, acest fenomen extrem de rar a fost provocat din cauza incalzirii globale . Incepand de la mijlocul secolului al XIX-lea, Planeta inregistreaza o multiplicare a evenimentelor meteo extreme in diverse locuri din lume, precum canicule, inundatii sau uragane. Deșertul Sahara a fost lovit de un val de frig, care a adus temperaturi sub zero grade și ninsoare. Ultima data cand a cazut zapada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

