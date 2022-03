Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de tenis de masa a CSM Focșani 2007, care evolueaza in Campionatul Diviziei A, a avut un tur de competiție impresionant, in care a caștigat 7 jocuri din tot atatea disputate. Și va incepe de pe primul loc in Seria a II-a, returul care are loc in Sala Centrului Olimpic din Bistrița de azi […]…

- Un barbat din Focșani a murit, noaptea trecuta, dupa ce a cazut de la etajul 9 al unui bloc situat pe Bulevardul Unirii, in zona cafenelei Rix. Potrivit unor surse, barbatul (fiu al unui fost procuror, in prezent, avocat) s-ar fi aruncat de la etaj. Barbatul avea 42 de ani și suferea de o boala […]…

- ACS Mausoleul Marașești – Fortius Buzau 8-4 (5-3) Echipa de futsal a ACS Mausoleul Marașești a obținut, sambata, 12 martie, a opta victorie in Campionatul Ligii 1, Seria 1 Est. Adversara in partida jucata la Focșani, in Sala Polivalenta, in penultima etapa a sezonului regulat i-a fost Fortius Buzau,…

- Focșanenii s-au panicat dupa ce prețul carburanților a urcat constant in ultimele zile, in Vestul țarii benzina și motorina ajungand sa depașeasca 11 lei litrul, conform unor informații care circula pe internet. „Bulevardul București e blocat pe ambele sensuri. Așa e peste tot in oraș. Am trecut pe…

- Campionatul Național de Tir sportiv, seniori, etapa finala, care a avut loc in perioada 18-22 februarie la Poligonul Iosif Sarbu din Capitala, s-a incheiat cu cateva mari surprize oferite de tragatorii juniori de la CS Unirea-CSM Focșani 2007, pregatiți de profesorul Aurel Giurgea. Concurand…

- Violența in unitațile de invațamant reprezinta un fenomen de actualitate, prezent in preocuparile instituțiilor cu abilitați in domeniu, dar și pe agenda mass-mediei sau a societații civile. In ceea ce privește statisticile realizate la nivelul Poliției Romane, referitoare la infracționalitatea sesizata…