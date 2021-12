Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistii straini inca trebuie sa astepte pentru a avea acces la frontiera dintre Polonia si Belarus, la peste doua saptamani dupa ce autoritatile de Varsovia au anuntat ca vor duce jurnalisti in zona intr-o maniera organizata, noteaza vineri dpa. Interesul media fata de zona respectiva…

- Polonia va reduce taxele pentru benzina, gaze naturale si electricitate si, de asemenea, va distribui bani gospodariilor, in cadrul unui program in valoare de pana la 10 miliarde de zloti (2,54 miliarde de dolari) destinat sa ii ajute pe polonezi sa faca fata inflatiei ridicate, a declarat joi premierul…

- Minskul a declarat duminica șefului diplomației europene, Josep Borrell, în timpul unei convorbiri consacrate crizei migranților, ca politica sancțiunilor împotriva Belarusului a fost „fara speranța” și „contraproductiva”, relateaza AFP.Premierul Poloniei cere…

- Mii de imigranti extracomunitari s-au adunat, luni dupa-amiaza, la frontiera dintre Belarus si Polonia, iar unele grupuri au incercat sa distruga gardul metalic si exista informatii ca militari belarusi au tras focuri de avertisment. Guvernul de la Varsovia a anuntat ca in prezent sunt 3.000-4.000 de…

- Trei pacienți infectați cu coronavirus sunt transferați astazi in orașul polonez, Lodz pentru „a primi asistența medicala de terapie intensiva”, a anunțat Ministerul Sanatații, marți, intr-un comunicat de presa.Este vorba despre 2 pacienți care au fost internați in unitați de primiri urgențe din Cluj…

- „Daca aceasta situatie continua, va arunca in aer toate previziunile noastre de pana acum”, a adaugat ministrul, potrivit Reuters .Cifrele facute publice, miercuri, de Ministerul Sanatatii de la Varsovia arata 5.559 de cazuri nou inregistrate in decurs de 24 de ore si 75 de persoane decedate in legatura…

- Cateva mii de persoane au demonstrat duminica, la Varsovia, impotriva respingerii migrantilor care se practica la frontiera Uniunii Europene, intre Polonia si Belarus, relateaza AFP preluat de agerpres. Din luna august, mii de migranti, originari in majoritate din Orientul Mijlociu si Africa, incearca…

- Zeci de mii de polonezi au ieșit duminica la manifestatii, in capitala si in alte orase din Polonia, pentru a transmite mesajul ca sustin apartenenta tarii lor la UE. Protestele, convocate de opoziție, vin dupa decizia de joi a curtii constitutionale poloneze, care a contestat intaietatea dreptului…