Una dintre mesele de șah din fosta colecție Nicolae Ceaușescu este scoasa la vanzare in cadrul Licitației de Design de Interior de la Artmark, din 1 octombrie. Un impatimit al jocului de șah, Ceaușescu iși petrecea timpul liber practicand celebrul sport al minții alaturi de miniștri sau tovarași de partid. Masa de șah scoasa acum la licitație constituie unul dintre obiectele “de mobilier” preferate ale lui Ceaușescu, fiind de dimensiuni mari. Pastreaza, inclusiv prin dimensiunile pieselor sale, istoria unei epoci ceaușiste in care dictatorul comunist prefera sa se intreaca in acest joc al minții,…