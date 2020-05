Campionul mondial Magnus Carlsen il va infrunta pe americanul de origine japoneza Hikaru Nakamura, duminica, in finala turneului online de sah organizat de norvegian, Magnus Carlsen Invitational, dupa ce scandinavul s-a impus, sambata, cu 2,5-1,5, in semifinala cu chinezul Ding Liren.



Carlsen si-a luat astfel revansa in fata lui Ding, care il invinsese in ultima runda a turneului cu 3-1.



Nakamura a castigat prima semifinala cu 4-2 in fata vicecampionul mondial american Fabiano Caruana.



La capatul celor sapte runde din prima faza a turneului, Nakamura a ocupat…