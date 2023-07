Stiri pe aceeasi tema

- Deși condamnat la inchisoare cu executare, la finele anului trecut, dupa ce a agresat un polițist, dar și cu doua dosare de urmarire penala, unul pentru lovire, celalalt pentru incaierare și tulburarea liniștii și ordinii publice, cu care s-a pricopsit tot anul trecut, unul in august, celalalt in noiembrie,…

- Echipa de ciclism UVT-Devron West Cycling Team a fost prezenta la etapa desfașurata la Agnita, din cadrul Campionatului Național de Sosea 2023, unde a participat in cele doua etape, de contratimp individual și de fond. La etapa de contratimp, cicliștii UVT-Devron West Cycling Team au obținut clasari…

- Discursul lui Paul Iacob in calitate de șef de promoție al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca Da, Paul Iacob a fost elev al Colegiului Național Silvania Zalau, a luat examenul de Bacalaureat cu media 10, la Facultatea de Drept a intrat primul, a fost ales senator…

- Ion Bulgac este candidatul Partidului Politic „Coaliția pentru Unitate și Prosperitate” (CUB) pentru funcția de primar general al municipiului Chișinau. Anunțul a fost facut astazi de catre partid in cadrul unui briefing de presa. Ion Bulgac, in virsta de 23 de ani, a terminat anul IV al Facultații…

- Primaria Municipiului Constanta anunta lansarea unui important sondaj de opinie privind calitatea serviciilor publice furnizate de municipalitate.Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, realizat prin intermediul Departamentului de Stiinte Administrative al Facultatii de Drept si Stiinte Administrative…

- Tanarul s-ar fi aruncat pe geam, spun vecinii. Acesta este un student eminent in anul 3 al Facultații de Drept din Cluj.Tanarul are note extrem de bune, transmit apropiații, iar acum era in sesiune și avea examene foarte grele. Oamenii legii fac cercetari, iar tanarul a ajuns și in grija unui psiholog.Va…

- Universitatea de Vest din Timișoara va invita sa participați la doua evenimente speciale, nișate pentru publicul format din studenți, universitari și timișoreni interesați de economie și dezvoltarea carierei. Joi, 25 și 26 mai 2023, sunteți așteptați la a doua ediție a evenimentului dedicat Comunitații…

- Procuror șef al al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi se intalnește, pe 9 mai, cu ocazia zilei Europei, cu studenții de la Facultatea de Drept din București. Anunțul a fost facut de Centrul de drept constituțional și instituții politice al Facultații de Drept – Universitatea din București care…