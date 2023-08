Stiri pe aceeasi tema

- LIVE VIDEO: Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2023. Spectacolul de gala din ultima seara a evenimentului Duminica seara, la Aiud, s-a desfașurat spectacol de gala in cadrul Festivalului Internațional de Folclor, ediția 2023. Participa ansambluri din Croația, Polonia, Serbia, Macedonia de Nord,…

- Pe scena Festivalului International de Folclor „Plaiurile Mioritei”, timp de patru zile, vor evolua ansambluri folclorice din Bulgaria, Columbia, Croatia, Grecia, Slovacia, Serbia si Romania. Dupa doi ani de pauza, din cauza pandemiei, Consiliul Județean Buzau și Centrul de Cultura și Arta readuc…

- Raman sub cod rosu de canicula sudul Italiei, mare parte din Serbia, Slovenia si nordul Croatiei, dar si centrul Greciei. De altfel, meteorologii eleni au prognozat la acest sfarsit de saptamana cele mai ridicate temperaturi ale lunii iulie din ultimii 50 de ani. Franta scapa in curand de acest val…

- Pentru o saptamana, CSU Politehnica Timișoara va fi gazda loturilor naționale feminine de scrima ale Romaniei, categoriile juniori și cadeți. Printre sportivele care vor face parte din cantonamentul ce va include sesiuni speciale de nutriție, lecții de educație financiara, dar și ore de psihologie sportiva…

- Transfer cu greutate. Un portar cu experiența va face parte din lotul echipei viola, in sezonul 2023/2024. Un handbalist din Serbia a semnat contractul și va apara buturile SCM Politehnica Timișoara. Numele sau este Tomislav Stojkovic. Nascut la 27 iulie 1985, in Belgrad, el masoara 1.93 m inalțime…

- In perioada 19-23 iunie 2023 a avut loc la Firenze, in Italia, cursul de formare ”Small-Scale Partnerships for Inclusion”, eveniment cu participare internaționala, organizat prin implicarea Agențiilor Naționale pentru proiecte Erasmus+ din Italia și Germania, de catre Centrul de Resurse Salto Inclusion&Diversity.…

- Juniorii de la FC Argeș nascuți in 2012 sunt in drum spre Austria, unde vor participa la faza finala a Champions Trophy U 11, din postura de caștigatoare a ediției de la Belgrad a acestui turneu internațional, competiție in care au fost angrenate 20 de formații din Serbia, Croația, Muntenegru, Macedonia…

- Juniorii de la FC Argeș nascuți in 2012 (U11) au participat intre 19 și 21 mai la turneul Champions Trophy U11, disputat la Belgrad. Turneul este unul internațional, adunand 20 echipe din urmatoarele țari: Serbia, Croația, Muntenegru, Macedonia de Nord, Bulgaria, Ungaria și Romania. Citește și: S-a…