- Cioloș arata catre Cițu in privința campaniei de vaccinare. Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a declarat, la Digi24, ca nu se poate spune ca vaccinarea “merge bine” in Romania, avand in vedere ca doar 30% din populație este imunizata prin ser anti-Covid. Totodata, el a spus ca, dupa instalarea guvernului,…

- Co-președintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, marți, ca nu s-ar putea spune ca vaccinarea merge bine, cat timp Romania a imunizat puțin peste 30 la suta din populație. Fostul premier a transmis ca el s-...

- Ministrul Sanatatii despre vaccinarea copiilor impotriva COVID: pentru ca asa le putem permite acestora sa intre in contact mai usor cu persoanele adulte Ministrul Sanatatii despre vaccinarea copiilor impotriva COVID: pentru ca asa le putem permite acestora sa intre in contact mai usor cu persoanele…

- "Astazi vom avea o ședința de Guvern (...). Se au in vedere mai multe relaxari (...) eliminare restricții pe timp de noapte, cele pentru magazine, port masca. Pe rand le vom lua pe toate. Astazi vom decide pentru 15 mai. Apoi vor urma pentru iunie. Am luat aceste masuri mai repede pentru a le arata…

- Zeci de locuitori din comuna Ciugud, judetul Alba, au fost vaccinati, vineri, 14 mai, in doar cateva ore de la inceputul unei inedite campanii de imunizare anti-COVID-19 din poarta in poarta și ”șezatori de vaccinare”, relateaza site-ul local Alba24. Cele doua acțiuni organizate in premiera in Romania…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, in timpul unei vizite in Suceava, ca de la 1 iunie vor urma alte masuri de relaxare decat cele anuntate joi, dar daca campania de vaccinare nu merge "in directia corecta", se poate trage si "frana de mana", respectiv sa se adopte "mai incet" aceste masuri.…

