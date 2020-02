Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Ursariu, omul clanului Corduneanu, a fost capturat de catre Politie. Acesta a fost gasit la o ruda de-a sa, in comuna Al. Ioan Cuza si a fost bagat la puscarie. Ursariu fugise de condamnare. „La data de 04 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Urmariri Iasi au pus in aplicare un mandat…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Sig au identificat, luni, 13 ianuarie a.c., un adolescent de 20 de ani, din comuna Sig, banuit de comiterea unui furt din locuinta. Probatoriul administrat in cauza a stabilit ca acesta a patruns in seara de 24 decembrie 2019, intr-o locuinta de pe raza comunei,…

- Un barbat de 73 de ani care a ieșit din inchisoare in urma cu o saptamana a fost prins in timp ce incerca sa fure un telefon din geanta unei farmaciste dintr-un spital din București.Politistii din Capitala au retinut un barbat de 73 de ani suspectat de tentativa la furt calificat, dupa ce ar fi incercat…

- Polițiștii cer ajutorul populației pentru a depista un barbat de 73 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit acasa. Semnalmentele barbatului sunt: inalțime 1,70 m , 120 kg, par carunt, calviție frontala, nebarbierit. In momentul plecarii, acesta era imbracat…

- Un barbat din județul Valcea, care conducea un autoturism, avand permisul suspendat, a fost depistat in trafic la Alba Iulia. Polițiștii i-au deschis dosar penal. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 18,00, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia, polițiștii Serviciului Rutier l-au…

- De la intrarea in vigoare a noilor prevederi privind interzicerea folosirii telefonului mobil și a oricarui dispozitiv mobil in timpul condusului, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea noilor reglementari. In perioada 12 octombrie -14 noiembrie a.c., la nivel judetean,…