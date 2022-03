Saga tichetelor cadou se apropie de final: Se propune amnistia fiscală printr-un proiect de lege, în parlament Dupa ce au tranșat criteriile de acordare și impozitare a tichetelor cadou, la finalul anului trecut, legiuitorii au propus recent o soluție pentru rezultatele controalelor intreprinse in ultimii trei ani in cazul tichetelor cadou, printr-un proiect de lege depus in parlament. Proiectul de lege privind anularea unor obligații fiscale este similar celui adoptat in martie 2022 pentru a rezolva obligațiile fiscale stabilite in cazul diurnelor acordate de transportatori și propune soluționarea situațiilor aparute in trecut ca urmare a interpretarii legislației neclare in cadrul controalelor Direcției… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

