City Cab SRL, din Constanta, a intrat in insolventa!

Societatea comerciala City Cab SRL, cu sediul social in Constanta, a intrat in insolventa Decizia a fost luata de Tribunalul Constanta. Instanta a desemnat provizoriu, in calitate de lichidator judiciar, pe practicianul in insolventa CII Cariola Florentina. Noul termen a fost fixat pentru data de… [citeste mai departe]