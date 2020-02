Stiri pe aceeasi tema

- Intre 10-16 februarie a avut loc prima ediție de „Magic In 5” la Borșa, Maramureș. Deși a fost prima ediție a talent show-ului de creație muzicala din Romania desfașurat in online, proiectul a atras atenția și s-a bucurat de o mare susținere in randul internauților, care au stat cate opt ore pe zi sa…

- Gabriela Scutea, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror general, are in vedere cresterea continua a calitatii actelor de urmarire penala, in paralel cu reducerea numarului achitarilor definitive, potrivit proiectului sau de management, publicat miercuri pe site-ul Consiliului Superior…

- Ieri, la Scoala Gimnaziala TUDOR VLADIMIRESCU din Targoviște s-a desfașurat a patra ediție a Concursului interjudetean “Dor de verde”, care Post-ul A IV-a ediție a concursului Dor de Verde a avut loc la Școala Tudor Vladimirescu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deja renumitul producator american de jante, Forgiato, anunta despre vanzarea unui nou model de janta de 26 de inci, formata din 127 de spite. Drept bonus pentru clienti a creat si un volan cu design similar.

- ​Propunerea legislativa a cinci deputați PNL privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 a primit, marti, raport favorabil din partea Comisiei pentru buget - finante a Camerei Deputatilor. Decizia a fost impusa de majoritatea PSD din comisie.

- Ziarul Unirea Comisia de „taiat hartii”. Ministerului Educației a lansat o platforma unde profesorii și parinții pot propune reducerea documentelor inutile din școli Ministrul Educației, doamna Monica Anisie, a anunțat ca Comisia de „taiat hartii” a ministerului a lansat o platforma unde profesorii…

- Cel de-al 4 lea happening din cadrul conceptului “Power Brunch” a avut loc in Tapo si a proiectat invitatii direct in inima New Yorkului cu un set de decoratiuni deosebite all gold, create special pentru tematica “Drunch Stories” de Story 23 si un registru de dj deosebiti, Bianca Linta, Alexander Sambo…

- Organizația municipala a PSD Bacau va propune un proiect de reducere cu 50 la suta a schemei de personal a Poliției Locale. “Dupa modelul instituit la alte primarii de reședința de județ din țara, care au realizat economii substanțiale la bugetul local prin eficientizarea activitații polițiilor locale,…