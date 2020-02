Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Pau, deputatul Pro Romania de Timis, le sugereaza celor de la PSD cel mai bun candidat care sa intre in lupta pentru Primaria Timisoara. Titu Bojin e solutia, el ar fi cea mai buna (re)achizitie pentru Partidul Social Democrat, sondajele ii dau un plus de zece procente inainte de a intra in cursa.…

- Aproape sigur candidatul Pro Romania la scaunul de primar al comunei Mosnita Noua va fi Gerhard Simonis. Acesta este fratele celebrului Alfred Simonis, presedintele PSD Timis, dar si unul dintre liderii nationali ai partidului. The post Surprize, surprize! Fratele lui Alfred Simonis candideaza la Primaria…

- „Locomotiva” de imagine care va trage filiala Timis a Pro Romania la viitoarele alegeri pentru Consiliul Judetean va fi Adrian Pau. Actualul deputat a fost desemnat candidat al partidului pentru functia de presedinte al CJT. The post Adrian Pau intra in lupta pentru sefia Consiliului Judetean Timis…

- Pro Romania are asteptari mari de la viitoarele alegeri locale. Partidul isi doreste un scor de 10% din voturi, dar si unele posturi de primari, viceprimari, chiar si de vicepresedinte al Consiliului Judetean Timis. In politica locala nimic nu e exclus. Adrian Pau, deputatul Pro Romania de Timis, anunta…

- Uniunea Salvati Romania este un partid plin de ipocrizie, spune deputatul Pro Romania de Timis, Adrian Pau. El aminteste despre candidatul formatiunii la alegerile pentru primarul Timisoarei, care vorbeste despre calitatea aerului in Timisoara, dar nu si despre Continental, dar si despre „omul nou”…

- Deputatul PSD de Timis, Alfred Simonis, a depus un amendament la Legea Bugetului, prin care solicita suplimentarea sumei ridicole alocate in acest an de guvern pentru sustinerea proiectului Timisoara Capitala Culturala, respectiv 700.000 de lei. The post Alfred Simonis cere Guvernului cinci milioane…

- ”Astazi, 8 decembrie, la 28 de ani de la adoptarea primei Constituții dupa regimul comunist, consider ca se impune o dezbatere serioasa asupra modificarii Legii Fundamentale. De-a lungul a aproape trei decenii, Constituția Romaniei a reprezentat pilonul in jurul caruia am reconstruit democrația, dupa…

- In prezent lider al Grupului social-democrat din Camera Deputatilor, Alfred Simonis are prima sansa de-a ajunge presedinte al PSD Timis la alegerile care vor avea loc la inceputul anului viitor. O functie pe care si-o doreste si actualul presedinte, Calin Dobra, si, posibil, senatorul Eugen Dogariu.…