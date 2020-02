Stiri pe aceeasi tema

- Zara Larsson, Chris Liebing, Laidback Luke, Sunnery James & Ryan Marciano, Sven Vath si Vini Vici se numara intre noile nume confirmate pentru prima editie a festivalului SAGA, care va avea loc in parcul Izvor din Bucuresti in perioada 5-7 iunie.

- Avem nume pentru SAGA FESTIVAL, acolo unde Virgin Radio Romania este partener oficial! ???? Puteți vedea pe contul nostru de Instagram lansarea, așa cum a fost ea vazuta prin story-uri. Line-up-ul complet pana acum, dupa valul arata așa: Timmy Trumpet, Zara Larsson, Vini Vici, Dash Berlin, Laidback…

- Asociația Acasa in Banat anunța ca in luna iunie, va interveni cu voluntari pentru a da culoare comunei Racovița, din Timiș, in cadrul unui festival al faptelor bune: Color the Village/Coloreaza Satul. Color the Village/Coloreaza Satul este un adevarat festival al faptelor bune care se afla…

- Rubrica Libertatea “Cine e tare și cine nu”puncteaza personajele care, in zilele anterioare, ne-au incantat sau ne-audezamagit.HOTBogdan Mureșanu, regizor”Cadoul de Craciun” este cadoul Romaniei șipentru Romania – filmul a ajuns in Top Ten-ul scurtmetrajelor nominalizate laOscar. Și daca pica la preselecția…

- „Frica de functionari de stat"„Poporul duce o frica nemaipomenita in afacerile de dari si o spaima il cuprinde daca vede un chipiu de functionar de stat. Cu ocasiunea ultimei espositiuni a tarii in Bucovina, o dama s"a adresat catra o teranca, care era cunoscuta ca cusatoare ...

- Pentru prima oara in istoria muzicii electronice, o tragedie a scos la iveala problemele cu care mulți dintre DJ se confrunta: depresia, anxietatea, abuzul de alcool sau de substanțe interzise. Decesul lui Tim Bergling aka AVICII a fost considerat un wake-up call pentru industria muzicii. Familia suedezului…

- In programul Festival de Romania, participanții la Ziua Naționala au ocazia sa vada spectacolul de reconstituire istorica ”Revista de front – Garda romaneasca 1918”. Acesta se desfașoara pe esplanada Porții a IV-a a Cetații. Garda Naționala de la Alba Iulia este compusa din voluntari albaiulieni care…

- In acest weekend va fi mare sarbatoare la Alba Iulia. Sarbatorim 101 ani de la Marea Unire, cu defilare militara, concerte, spectacole, artificii și surprize. Cealalta Capitala se pregatește sa fie gazda pentru aproximativ 50.000 de oameni, care sa se distreze de Ziua Naționala. Reprezentanții administrației…