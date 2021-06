SAGA Music Festival, primul festival de muzica electronica din București, va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, in Parcul Izvor, și pregatește o serie de experiențe de neuitat pentru festivalieri și un line-up format din unii dintre cei mai mari artiști din lume. Toți artiștii anunțați inca din luna aprilie pentru prima ediție a festivalului, dar și alte nume mari care urmeaza sa se alature intregii experiențe SAGA, pot fi vazuți in exclusivitate in Romania in acest an, in cel de-al doilea weekend din septembrie, in București. Dupa un an plin de schimbari, in care o lume intreaga a stat pe loc,…