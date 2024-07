SAGA festival începe vineri. Tot ce trebuie să știi despre cel iubit festival de muzică din București Mai sunt doar trei zile pana cand SAGA festival transforma Bucureștiul in capitala muzicii. De vineri pana duminica, intre 5 și 7 iulie, Romaero va deveni un imens ring de dans pentru fanii celor mai așteptați artiști ai momentului. Harta festivalului, care cuprinde cele șapte scene este disponibila deja in aplicația SAGA, unde participanții pot […] The post SAGA festival incepe vineri. Tot ce trebuie sa știi despre cel iubit festival de muzica din București appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

