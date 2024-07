Stiri pe aceeasi tema

- Ziua cu numarul 4 a Festivalului Internațional de Teatru Turda a adus spectacole in aer liber in liber pentru copii, workshop-uri, concerte live și momente artistice de excepție. „Ziua 4 de FITT a continuat cu spectacole in aer liber pentru copii, workshop-uri precum și concerte live și momente artistice…

- SAGA festiva se va desfasura de vineri pana duminica, la Romaero. Harta festivalului, care cuprinde cele sapte scene este disponibila deja in aplicatia SAGA, unde participantii pot regasi programul pe ore pentru cele trei zile si isi pot crea propriul line-up. Surpriza este chiar line-up-ul din renumitul…

- Organizatorii Untold anunta ca elevii care vor obtine 10 la Bacalaureat vor avea si in acest an acces gratuit la festival. „Creatorii UNTOLD sunt alaturi de elevii de 10 ai Romaniei intr-o noua initiativa „Bac de 10”, cea mai longeviva campanie de incurajare a performantei prin educatie. Performanta…

- Trupa Coldplay concerteaza miercuri seara pe Arena Naționala. Este primul show dintre cele doua pe care britanicii le au programate la București, pe 12 și 13 iunie. Miercuri seara, zeci de mii de oameni au mers pe stadion pentru a asista la evenimentul muzical.Foto DumitruChris Martin Concert Coldplay…

- Festivalul TIFF reprezinta o platforma esențiala pentru promovarea filmelor independente și experimentale, precum și a producțiilor de autor. The post PROGRAM, FILME, BILETE Festivalul Internațional de film Transilvania incepe in aceasta saptamana first appeared on Informatia Zilei .

- Cel mai mare festival al florilor din Romania iși deschide porțile astazi, incepand cu ora 16.00, in parcul Drumul Taberei din sectorul 6 al Capitalei. Iata programul complet al evenimentului la care sunt așteptați sa ajunga aproximativ 100.000 de vizitatori.

- Pensiile se muta online. Pensionarii vor avea acces la un spațiu privat virtual cu date despre pensii, talon, bilete de tratament Pensionarii vor avea acces la o platforma ce va fi dezvoltata pentru Casa Naționala de Pensii Publice. Este vorba despre o investiție de peste 130 milioane lei, fonduri PNRR,…

