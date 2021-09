SAGA Festival debutează pe cea mai mare scenă din România SAGA Festival debuteaza pe cea mai mare scena din Romania!Source are 35 de metri inalțime și 100 de metri deschidereSAGA Festival debuteaza pe 10 septembrie, intr-un decor care duce cu gandul la imaginație, latransformare, care da energie și iși așteapta publicul intr-o lume vibranta. Scena principala,Source, are 35 de metri inalțime și 100 de metri deschidere și a fost gandita ca un adevaratspectacol, ce are icosaedrul ca element central, care va prinde viața in numai 7 zile. De la Sourcevor deriva toate celelalte scene, care fac parte dintr-un concept unic in țara, ce va fi dezvaluitsaptamana… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

