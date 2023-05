Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile pentru cea de-a treia ediție SAGA Festival sunt in plina desfașurare. Doar o luna ne desparte de trei zile pline de distracție in București, intre 23-25 iunie, cand cei mai relevanți 100 artiști ai momentului vor veni in Romania, la Romaero, spre bucuria celor peste 150 000 de festivalieri.

- Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, face miercuri, 26 aprilie, o intalnire de lucru la București, unde se va vedea cu omologul Lucian Bode, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Interne.Potrivit instituției, intalnirea dintre Karner și Bode va avea loc incepand cu ora…

- Spotlight – Bucharest International Light Festival revine intre 21 si 23 aprilie la Bucuresti cu noi experiente si locatii in premiera. Cea de-a saptea editie Spotlight Festival se numeste Geometry of the City si transforma Calea Victoriei si ARCUB – Hanul Gabroveni prin spectacole de video mapping,…

- Miniștrii agriculturii din Romania, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria au convenit vineri, in urma unei intalniri in sistem videoconferința, sa acționeze unitar in problema cerealelor ucrainene și sa nu mai ia decizii in mod separat, anunța Ministerul Agriculturii de la București.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta, luni, ca cinci orase din Romania sunt in topul celor mai sigure locuri din lume, clasamentul fiind realizat de o importanta platforma, pe baza datelor transmise de contributori. Cluj-Napoca este primul dintre cele cinci orase, pe locul 23, urmat de Timisoara,…

- Echipa de rugby CS Navodari a inceput cu o victorie noua editie a Ligii Nationale, cea mai importanta competitie din Romania in sportul cu balonul oval la nivel de seniori.In etapa intai a Grupei 2, formatia pregatita de Cristian Husea, Cornel Suciu si Virgil Nastase a intalnit pe teren propriu RC Grivita…

- In perioada 20-21 martie 2023, are loc la București, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, cea de-a IV-a reuniune a Comitetului Director al Global OperationalNetwork of Anti-Corruption Law EnforcementAuthorities (GlobE). Organizat pentru prima data in Romania, evenimentul reunește 38 de reprezentanți din 15 state ale lumii. …

- UiPath (simbol bursier PATH), prima companie din Romania care s-a listat pe puternica piata de capital din SUA, in aprilie 2021, si-a raportat miercuri seara rezultatele financiare aferente anului american fiscal 2023.