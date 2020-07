Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Metropolitana a ajuns in vizorul Agenției guvernamentale Independent Police Complaints Commission, dupa ce in spațiul public au aparut imagini cu polițiști care imobilizau un barbat de culoare cu genunchiul pe fața, informeaza The Guardian.Acest scandal vine dupa ce Poliția Metrolopitana a trebuit…

- Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a Marii Britanii, implinește, miercuri, 99 de ani. El iși va serba ziua de naștere alaturi de regina in izolare, la Castelul Windsor, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza The Guardian. Regina, in varsta de 94 de ani, și Philip mențin astfel regulile…

- Wimbledon, cea mai prestigioasa competiție de Mare Șlem din tenis, nu se va disputa in acest an din cauza pandemiei de coronavirus. Poveștile speciale din jurul turneului continua. Celebrii bucatari ai turneului, cei care asigurau mesele pentru cei mai valoroși jucatori ai planetei, nu duc lipsa de…

- "Al treilea val. Al pacientilor cu afectiuni noncovid agravante!Am atenționat in mai multe randuri privind urmarile restricțiilor starii de urgența pentru bolnavii cronici, am semnalat situația speciala a pacienților cu insuficiența renala, plimbați intre spitale pentru ședințele de dializa,…

- Un barbat care a fost prins furand masti chirurgicale de la un spital din Londra a fost condamnat la trei luni de inchisoare, a declarat miercuri politia, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Ca urmare a izbucnirii epidemiei de COVID-19, exista in prezent o cerere globala uriasa pentru masti atat…

- Dupa ce a fost prins furand trei maști chirurgicale dintr-un spital, un barbat a fost condamnat, miercuri, la trei luni de inchisoare, in Marea Britanie, transmite Reuters.Incidentul a avut loc in urma cu cateva zile la King's College Hospital din Londra, cand Lerun Hussain, un barbat de 34 de ani,…

- Un barbat care a furat trei maști de protecție dintr-un spital londonez a fost condamnat la trei luni de închisoare, a anunțat miercuri poliția, citata de AFP.Lerun Hussain, 34 de ani, a pledat vinovat. Barbatul, originar din Clapham (sudul Londrei), era acuzat ca a furat maștile duminica…

- Elliot Dallen privește pomii inflorind și primavara dand un suflu nou naturii de la geam, ca noi. E la fel de debusolat de ce se intampla de cand a izbucnit pandemia de coronavirus. La fel de dornic ca totul sa ia sfarșit cat mai repede și la fel de plin de speranța ca va fi descoperit un tratament.…