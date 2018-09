Safetech Innovations inregistreaza 4 milioane de lei venituri in S1 2018 si vizeaza vanzari de aproape 10 milioane de lei pana la sfarsitul anului

Stiri pe aceeasi tema

- Cazinoul din Constanta, intre cele mai periclitate sapte situri din Europa in 2018, are nevoie de 12 milioane de euro fonduri alocate de Guvern pentru reabilitare, potrivit unui raport tehnic si financiar intocmit de reprezentanti Europa Nostra si ai Institutului Bancii Europene de Dezvoltare,…

- Safetech Innovations a incheiat prima jumatate a anului cu venituri de 4 milioane lei, o crestere de 10% fata de aceeasi perioada a anului 2017, una dintre cele mai importante companii de pe piata de securitate a informatiei din Romania mizand pentru 2018 pe venituri de peste 9,5 milioane lei si un…

- WIEE Romania SRL, companie din Romania controlata de Gazprom Schweiz, a raportat, pentru anul trecut, o cifra de afaceri neta de 324 de milioane de lei, in scadere cu aproape 25% fata de cele 431 de milioane raportate in anul 2016, potrivit datelor Ministerului de Finante. Profitul a scazut si mai…

- Demararea la nivel national a programelor cu fonduri europene a reprezentat pentru RAJA SA un pas spre viitor, constituind premisele unei dezvoltari regionale, structurale si economice, dar si a unui mediu mai bun, transmit reprezentantii SC RAJA SA."Compania noastra s a implicat in mod semnificativ…

- Reprezentanța in Romania a grupului japonez Makita, producator de scule electrice, a primit 242 de milioane de lei (aproape 52 de milioane de euro) sub forma de majorare de capital, cea mai mare subscriere de capital facuta de un investitor strain din luna iunie. Compania construiește o noua linie…

- Franciza de agentii imobiliare Re/Max Romania a anuntat luni ca a inregistrat un avans de 35% al afacerilor dupa primele sase luni si mizeaza pe un plus de 40% in acest an, pana la 2,8 milioane euro. Compania a intermediat in primul semestru peste 1,000 de tranzactii imobiliare, in valoare de 40 de…

- Creșterea economica a Romaniei nu a dus la reducerea saraciei, susțin experții Bancii Mondiale. Deși țara noastra a avut a doua cea mai rapida creștere economica din Europa, acest lucru nu s-a tradus in reducerea saraciei. Potrivit raportului Bancii Mondiale, 70 la suta dintre cei saraci traiesc in…