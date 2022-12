​SAF-T pentru contribuabilii mijlocii de la 1 ianuarie 2023 / Ce spune noul ordinul ANAF din Monitorul oficial

Stiri pe aceeasi tema

- Material de opinie de Raluca Baldea, Partener, Servicii Fiscale, Deloitte Romania Sistemul de raportare SAF-T, implementat in 2022 de marii contribuabili, devine obligatoriu și pentru companiile mijlocii de la 1 ianuarie 2023. Mai exact, conform unui proiect de ordin al președintelui Agenției Naționale…

- Prin Ordonanța creșterilor de taxe (OG 16/2022) s-a introdus obligația prin care contractele de inchriere vor trebui inregistrate la ANAF de la 1 ianuarie 2023. Asta in maxim 30 de zile. Ordinul de punere in aplicare a fost publicat in Monitoril oficial.

- Rectificarea bugetara (cea de-a doua din 2022) a suferit mai multe schimbari in privința alocarii pe instituții, daca ne uitam la ce s-a publicat in Monitorul oficial (adica ceea ce se aplica). Au aparut schimbari la Consiliul Concurenței, Ministerul Finanțelor, cel al Justiției, al Sportului, Educației…

- Trei noi contribuții fiscale se achita in contul unic avand in vedere modificarile normative in domeniul contribuțiilor sociale intrate in vigoare in ultimele luni, un ordin ANAF (1985/2022) fiind publicat saptamana trecuta in Monitorul oficial.

- Bursa „Bani de liceu” nu poate fi cumulata cu bursa sociala, dupa ce ordinul care stabilește criteriile pentru acordarea burselor școlare a fost modificat. Este vorba despre ordinul 6.203 din 4 noiembrie 2022. Astfel, elevii beneficiari ai bursei „Bani de liceu” pot lua doar bursa de performanța/ merit/…

- Controalele la persoane fizice continua, fiind incepute in iulie. Dupa ce a fost extinsa competența de verificare la Direcțiile regionale ale Finanțelor, acum s-a decis și cine va lua decizia de tiparire a proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

- ANAF poate sa emita in format electronic o serie intreaga de documente, precum invitația, minuta intalnirii, procesul verbal sau chiar raportul de verificare in ceea ce privește persoanele fizice care sunt controlate. Un ordin in acest sens a fost publicat in Monitorul oficial.

- Curierii vor raporta ANAF detalii referitoare la persoanele care au platit ramburs (la livrare) pentru produsele comandate online. Recent a fost o ordonanța de urgența (67/2022) pentru a reglementa asta, iar miercuri a aparut in Monitorul oficial ordinul Fiscului de aplicare.