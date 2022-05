Stiri pe aceeasi tema

- Diferențierea impozitului pe cladiri in funcție de proprietar poate fi ușor eliminata, reducand numarul de categorii de la 4 la 2 (rezidențial/nerezidențial, indiferent de forma juridica a proprietarului), se arata in analiza „Consolidarea bugetara și creșterea veniturilor fiscale – necesitate vitala…

- Un grup de lucru format din experți in diverse domenii recomanda autoritaților romane revizuirea listei de bunuri și servicii pentru care se aplica o cota redusa de 9%, in special pentru acele produse pentru care stimularea consumului nu se justifica din punct de vedere al interesului public (zahar,…

- Incepand cu aceasa luna, Primaria orașului Abrud pune la dispoziția cetațenilor un birou unic, pentru rezolvarea mai rapida a problemelor acestora. „Incepand cu luna mai, anul curent, va anunțam ca am amenajat pentru confortul dumneavoastra, dar și pentru o rezolvare imediata a oricarei nevoi in relația…

- FOTO: LISTA proiectelor din Blaj aflate in lucru, stadiul și data pana la care trebuie finalizate, publicata de primarul Rotar Primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a anunțat lista proiectelor din oraș, aflate in lucru in aceasta primavara, precum și stadiul acestora. Este vorba despre o lista…

- Guvernul Romaniei a publicat lista actelor normative ce se afla pe agenda sedintei de sambata, 26 martie 2022. Astfel, lista include un proiect de lege si un proiect de ordonanta de urgenta.1. Proiect de lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15 2002 privind aplicarea tarifului…

- ????In atenția cetațenilor, ➡️ Incepand cu data de 07 martie 2022 pana in 31 martie 2022, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, iși va modifica programul de lucru dupa cum urmeaza:

- Cehia cere Uniunii Europene sa fie luate masuri similare in spațiul Schengen. Prim-ministrul Cehiei, Petr Fiala, a declarat ca țara a decis sa inceteze eliberarea vizelor cetațenilor ruși in legatura cu atacul pe scara larga a Ucrainei de catre acesta din urma. Despre acest lucru a anunțat TRAVEL RBC-Ucraina…

- Inspectorii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au ieșit din nou pe teren. A fost vorba despre o acțiune complexa de control, derulata in țara, la nivelul a zeci de magazine. E vorba despre controale ce au avut loc marți, 22 februarie, in marile rețele de retail. ANPC…