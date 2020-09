Stiri pe aceeasi tema

- Serbia isi va muta de la Tel Aviv la Ierusalim ambasada din Israel, devenind astfel "prima tara europeana" care urmeaza exemplul Statelor Unite, a anuntat vineri seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit AFP. "Ii multumesc presedintelui Serbiei (Aleksandar Vucic - n.r.), prietenul…

- "Ii multumesc prietenului meu presedintele Serbiei (...) pentru decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si de a transfera ambasada tarii sale acolo", a declarat Netanyahu intr-o declaratie in ebraica, adaugand ca acest transfer urma sa se faca „pana in iulie 2021". Presedintele…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca a luat decizia de mutare a ambasadei Statelor Unite din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim în mare parte pentru creștinii evanghelici, o comunitate care i-a susținut puternic președinția, relateaza The Independent.Comentariile au fost facute…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a parasit brusc, joi dupa-amiaza, o sedinta de guvern, transmitandu-le ministrilor ca vor afla motivul mai tarziu, iar presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat un acord de pace istoric intre Israel si Emiratele Arabe Unite. Conform intelegerii, Israel…

- Presedintele Trump a declarat ca SUA „lucreaza cu Europa la dificultatile” cu care se confrunta tarile din cauza pandemiei, dar si ca economia americana sta mai bine decat cea europeana si ca numarul deceselor cauzate de COVID-19 este mai mare pe batranul continent, scrie CNN.Citește și: ULTIMA…

- Regis Philbin, cunoscutul prezentator al emisiunii „Vrei sa fii milionar?” din Statele Unite ale Americii a murit, vineri, la varsta de 88 de ani, informeaza People.Cunoscutul om de televiziune, care avea probleme cu inima, a incetat din viața in Connecticut, din cauza unui atac de cord. „Familia și…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu a ajuns inca la un consens cu Statele Unite si principalul sau partener de coalitie in legatura cu promisiunea de a anexa parti din Cisiordania, a declarat joi un ministru al cabinetului israelian, citat de Reuters. Remarcile lui Tzipi Hotovely, "ministrul…

- Statele Unite ale Americii se afla in mijlocul celei mai mari crize existențiale a unei generații. Ce urmeaza? Finanțarea statului pentru universitați este in scadere in Statele Unite ale Americii. Infrastructura care se prabușește pune șoferii in pericol chiar și atunci cand proteste și revolte ocazionale…