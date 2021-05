Sadiq Khan, ales pentru al doilea mandat de primar al Londrei

Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, devenit in 2016 primul musulman care conduce o capitala occidentala, a fost reales pentru al doilea mandat, conform rezultatelor facute publice sambata, relateaza AFP. In varta de 50 de ani, Sadiq Khan, fiu al unor imigranti pakistanezi si crescut intr-o locuinta sociala, l-a devansat la alegerile municipale de joi pe conservatorul Shaun Bailey, care are radacini jamaicane. El a obtinut 55,2% din voturi la a doua numaratoare in fata lui Shaun Bailey. La prima numaratoare, cand au fost luati in considerare toti candidatii, el a obtinut 39,8% din sufragii,…