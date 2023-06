Stiri pe aceeasi tema

- Sadio Mane nu a impresionat la primul sau sezon la Bayern Munchen. Mai mult decat atat, senegalezul a „punctat” la capitolul indisciplina, dupa ce l-a lovit pe Leroy Sane la finalul partidei cu Manchester City din UEFA Champions League. Fostul jucator al celor de la Liverpool este gata sa revina in…

- Atacantul norvegian Erling Haaland a stabilit, miercuri, un nou record de goluri marcate intr-un sezon de Premier League, indiferent de format, cu 35 de reusite in tricoul echipei de fotbal Manchester City, cu ocazia victoriei cu 3-0 contra formatiei West Ham, intr-un meci restant din

- Sadio Mane (31 de ani) și Serge Gnabry (27) sunt cele mai proeminente nume dintre cele șapte aflate pe lista neagra a șefilor lui Bayern Munchen. La „sosiri” se regasește deocamdata doar Konrad Laimer (25, RB Leipzig), se pregatește achiziționarea lui Randal Kolo Muani (24, Frankfurt), iar Mateo Kovacic…

- Leroy Sane (27 de ani) a aparut cu buza vanata la meciul dintre Bayern Munchen și Hoffenheim, scor 1-1. Umflatura este o urmare a loviturii primite de la colegul Sadio Mane (31 de ani), la finalul eșecului cu Manchester City, 0-3, din „sferturile” Ligii Campionilor. Frustrat, dupa un schimb de replici…

- Incidentul dintre Sadio Mane și Leroy Sane pare ca a fost copiat in SuperLiga. Atacantul celor de la FC Argeș, Arnold Garita, a fost exclus din lot dupa ce s-a batut cu coechipierul sau, Boubacar Hanne.

- Erling Haaland a fost numit "monstru" și "bestie" in momentul in care a doborat recordul englez de goluri marcate de un jucator din Premier League intr-un sezon, dupa ce Manchester City a invins Bayern Munchen in Liga Campionilor.Atacantul norvegian in varsta de 22 de ani a marcat al treilea gol…

- Atacantul echipei Manchester City, Erling Haaland, absent in ultimele doua saptamani din cauza unei accidentari, va fi apt pentru meciul de sambata din Premier League impotriva lui Southampton, a declarat vineri antrenorul Pep Guardiola, scrie AFP.Atacantul norvegian, care a marcat 42 de goluri in…

- Antrenorul Julian Nagelsmann, demis vineri de la Bayern Munchen, este principalul favorit pentru a prelua formatia Tottenham, in locul lui Antonio Conte, anunta presa engleza.Antrenorul in varsta de 35 de ani a fost inlocuit de Thomas Tuchel saptamana trecuta pe banca bavarezilor. Potrivit „The Daily…