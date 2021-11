Sade numărul infectărilor cu SARS-CoV-2: Doar 8.971 cazuri în ultimele 24 de ore Pana astazi, 4 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.685.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.910 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.453.774 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.971 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 125 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Epidemia pe județe Nr. crt.JudețNumar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

