Cam așa arata rezultatele primului scrutin din acest an. Saci cu voturi plimbate la 50 de grade pe asfalt. Polițiști care pazesc mai abitir decat pliculețele ucigașe. Urlete, țipete, scandal cu melodia stabilitații in fundal. Bacalaureatul care incepe in iunie nu prea mai are importanța in condițiile in care cei fara bac la timpul lui […]