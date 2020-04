Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale implicate in tratamentul pacientilor cu coronavirus in Oradea vor fi cazati in unitati de cazare 3 stele, din cele 24 de oferte depuse deja de hotelierii din municipiu fiind selectate 3 unitati.

- Implicata de-a lungul timpului in mai multe campanii de voluntariat, Ioana Vartosu a sunat „adunarea” inca dinainte de declansarea starii de urgenta din Romania. Astfel, Ioana Vartosu a mobilizat comunitatea, iar rezultatele nu au intarziat sa apara, reusind sa adune bani, alimente si echipamente vitale…

- Un ambulanțier de la Stația Suceava a Serviciului de Ambulanța Județean a murit, marți, din cauza infecției cu coronavirus, a anunțat Antena3. Barbatul avea 53 de ani. Potrivit colegilor, in urma cu circa...

- Cadrele medicale aflate in linia intai in lupta cu Covid-19 au trimis autorititilor o scrisoare deschisa prin care anunta ca nu vor banii dati in plus de stat, ci pensii de urmasi pentru copiii lor, in cazul in care ei vor muri.

- Reprezentantii Institutului de Psihiatrie ‘Socola’ Iasi, in parteneriat cu specialistii Colegiului Medicilor, au anuntat marti ca au elaborat un program de suport psihologic si consiliere online sau telefonica pentru toti cei care sunt implicati direct in asistenta medicala a cazurilor de COVID-19.…

- Italia duce o cruce grea in lupta cu coronavirusul. Țara a pierdut 6.242 medici, dintre care 37 au murit și restul se afla in izolare. Mai mult, o asistenta s-a sinucis de teama sa nu trasmita coronavirusul.

- Trebuie sa-i asiguram pe doctori si personalul medical ca nu sunt lasati singuri in fata COVID-19. Sa dam dovada de grija fața de aproapele nostru, sa fim responsabili și, mai ales, sa respectam sfaturile medicale ale autoritaților competente.

- Rodica Filip avea sa faca un pas catre o viața normala. Așa credea pe 14 martie 2016, cand a intrat in sala de operație. Avea incredere totala in medicul sau, care o operase la șoldul drept, iar acum urma sa ii puna proteza și la cel stang. Lucrurile nu aveau sa mearga bine. Pacienta iși amintește…