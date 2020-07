Saci separaţi pentru colectarea sticlei De la inceputul lunii august, TEGA va colecta deșeurile selective din casele particulare in doi saci: cu aceasta schimbare va fi pus in practica un nou standard UE. In majoritatea țarilor Uniunii Europene, precum și la blocurile de locuinte, sticla și alte deșeuri selective sunt colectate separat. Exista mai multe motive pentru acest proces, deoarece […] Articolul Saci separati pentru colectarea sticlei apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

