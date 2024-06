Saci desigilați într-o secție de votare din Botoșani S-au deschis sacii inainte. Intr-o secție de votare din municipiu, președinta a decis deschiderea sacilor cu buletine de vot și ștampilarea lor, deși acest lucru ar fi trebuit sa se intample in dimineața zilei de astazi, 9 iunie, adica ziua votului, transmite Botoșaneanul . Raluca Curelariu, candidata la Primaria Botoșani din partea Alianței Dreapta Unita (ADU), a sesizat acest aspect. De asemenea, USR Botoșani a depus o sesizare la Biroul Electoral Județean impotriva candidatului PNL, Valeriu Iftime. „Acesta sfideaza cu nonșalanța legea electorala și continua sa sponsorizeze postari pe rețelele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

