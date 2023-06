Saci cu bani descoperiți de pompieri în hambarul unui viceprimar în timpul unui incendiu - Ce sumă ascundea Un incendiu a cuprins o casa din localitatea Cetan, județul Cluj, iar localnicii au dat peste teancuri de bani in timp ce ajutau la stingerea focului. Flacarile au distrus acoperișul și patru anexe, inclusiv hambarul cu porumb in care au fost gasiți sacii cu bani.Casa aparține socrilor actualului viceprimar din comuna Vad, județul Cluj. Imediat dupa incendiu, spun localnicii, acesta ar fi scos din hambar un teanc mare de bani. Politicianul a precizat ca este vorba doar de o mie de lei, suma ce aparținea socrilor lui.Cu toate acestea, documentele incheiate la sfarșitul intervenției arata cu totul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

