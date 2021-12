Săcelenii pot plăti biletul de autobuz cu telefonul mobil La Sacele, biletele de calatorie se pot plati cu ajutorul aplicației 24 pay. Sistemul nu genereaza niciun fel de cost suplimentar in afara pretului biletului. Servicii Sacelene SRL in calitate de operator regional de transport public in cadrul Agenției Metropolitane de Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brașov a implementat aplicația 24Pay dezvoltata de compania PTP Online in parteneriat cu Banca Transilvania SA. Aplicația 24 pay este disponibila incepand cu data de 24 Decembrie 2021 in doua orașe noi, ajungand astfel la un total de 12 operatori de transport parteneri, prin lansarea in… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

