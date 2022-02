Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal in filiala USR Brașov, dupa ce un parlamentar a lansat acuzații grave pe un grup intern de Facebook, iar mesajele acestuia au ajuns in presa. Newsbv.ro prezinta o discuție interna despre scandalul care a luat o amploare nebanuita in USR, dupa ce deputatul Tudor Benga a criticat…

- Copilul cazut din telescaun practica schiul la Corona Brașov! Despre incidentul care a avut loc acum cateva zile in Poiana Brașov am scris AICI „Copilul, in varsta de 6 ani, s-ar fi precipitat, de la o inaltime de aproximativ 4-5 metri. Acesta a fost examinat medical la fata locului, urmand sa fie transportat…

- Corul Asociației Tinerilor Basarabeni care reunește elevi și studenți din Republica Moldova ce studiaza la Brașov a colindat, astazi, in curtea interioara din Casa Casatoriilor, pentru angajații Primariei și primarul Allen Coliban. A fost prezent la eveniment și consulul onorific al Republicii Polone…

- Consilierul local Alexandra Crivineanu critica dur atitudinea administrației locale cu privire la perioada sarbatorilor și la lipsa evenimentelor culturale in orașul nostru. „Ajuns in Primarie cu surle și trambițe, Coliban este imaginea eșecului in administrația locala. Promisiunile de transformare…

- Ca urmare a ploilor abundente cazute in cursul zilei de ieri, 12 decembrie 2021, raul Tarlung a crescut in debit foarte mult. Acesta alimenteaza barajul de apa și Uzina de apa Sacele. Astfel, debitul inregistrat a fost unul de 39.505 l/s, fața de un debit mediu de 2.300 l/s. Ca urmare, unul din parametrii…

- Ca urmare a ploilor abundente cazute in cursul zilei de ieri, 12 decembrie 2021, raul Tarlung a crescut in debit foarte mult. Acesta alimenteaza barajul de apa și Uzina de apa Sacele. Astfel, debitul inregistrat a fost unul de 39.505 l/s, fața de un debit mediu de 2.300 l/s. Ca urmare, unul din parametrii…

- Conducerea Consiliului Județean Brașov a anunțat ca vineri, la ora 12.00, ca se deschide sezonul de patinaj la Complexul sportiv Olimpia, din Centrul Istoric. Patinoarul va functiona in aceleasi conditii de acces si de tarif ca anul trecut, in serii de cate o ora, cu maximum 200 de persoane pe serie.…

- Pentru al treilea an consecutiv, Primaria Sacele va acorda un sprijin financiar la constituirea familiei, in cuantum de 1.000 lei net/familie. Consiliul Local a votat acordarea acestui sprijin financiar și pentru casatoriile din 2022. In anul 2021, la Sacele au fost 157 de casatorii. Doar 44 de perechi…