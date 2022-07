Săcele: Dezinsecție pe domeniul public, în zilele 29 – 30 iulie 2022 Primaria Municipiului Sacele in colaborare cu firma SC Gabi&Mazi SRL va efectua in noaptea de vineri spre sambata, 29 – 30 iulie 2022, dupa ora 21.00, servicii de dezinsecție pe suprafața domeniului public al Municipiului Sacele. Substanta utilizata pentru activitatea de dezinsectie capușe și interior este Insecticid Ghilotina i14 Cytrol. Pentru activitatea de dezinsecție domeniul public substanța utilizata este K-Othrine EC 84. Iar pentru activitatea de deratizare substanța utilizata este Raticid Rodex Pasta Bait. Pentru spatiile interioare si exterioare, timpul de actiune este pana la 60 de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

