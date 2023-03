Stiri pe aceeasi tema

- Șacalii fac ravagii in gospodariile din localitatea Axintele. Primaria Axintele a reclamat situația catre autoritațile județene și așteapta sa primeasca raspunsuri in urma acestor demersuri. Problema a aparut din cauza gestionarii slabe a fondurilor de vanatoare de catre cei doi administratori care…

- „Brusc, Ministerul Transporturilor se ocupa “doar” tehnic de masuratori și restul e la MAE? Pai, acum o luna, iți rupeai hainele de pe tine! Sariți! Au sapat ucrainenii pe Bistroe! O fi citit oare Raportul Organizației Națiunilor Unite pentru Europa care spunea ca in 2005 adancimea pe Bistroe depașea…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat luni ca o explozie observata la Djankoi, in nordul peninsulei Crimeea, a distrus rachete de croaziera rusesti destinate utilizarii de catre flota rusa din Marea Neagra, relateaza Reuters."O explozie in orasul Djankoi din nordul Crimeei ocupate temporar…

- Eugen Teodorovici, fostul ministru al Fondurilor Europene din perioada 2012-2015, este cel care a creat mecanismul ITI Delta Dunarii pentru Romania. Este un apropiat al lui Horia Teodorescu, care l-a ajutat sa devina senator in 2016, punandu-l in capul listei PSD Tulcea.Banii au fost gestionați Horia…

- Sacalii au intrat in curtile localnicilor din comuna Calarasi din judetul Dolj si au ucis zeci de animale.Sorin Sandu, primarul comunei, a anuntat ca sacalii si-au parasit habitatul obisnuit si au atacat salbatic in sat, in curtea omului. „De vina, ca de obicei, toata lumea. Deci, fara terenuri cultivate…

- Un nou grup de consilieri județeni abordeaza subiectul drumului județean 691, care leaga Timișoara de nodul de urcare pe A1 de la Giarmata. ”Grupul Consilierilor Judeteni USR Timis” analizeaza la randul sau problema, dupa ”Grupul Consilierilor Județeni ai PSD Timiș”, gasind și un vinovat pentru situație.…

- Ministrii apararii din Turcia și Siria au discutat, miercuri, in timpul unei reuniuni la Moscova cu omologul lor rus, aceasta fiind prima intalnire oficiala la acest nivel intre Ankara si Damasc de la inceputul razboiului din Siria, in 2011, informeaza Agerpres.