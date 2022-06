Stiri pe aceeasi tema

Presedintele american Joe Biden a declarat vineri, raspunzand unei intrebari din partea presei, ca revine Ucrainei decizia daca ar trebui sau nu sa cedeze teritorii pentru a obtine pacea si a pune astfel capat invaziei ruse, consemneaza postul CNN in editia sa online, potivit Agerpres.

Președintele american Joe Biden a spus ca SUA nu vor trimite in Ucraina sisteme de rachete care pot ajunge pana in Rusia.

Presedintele american Joe Biden a declarat ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care sa ajunga in Rusia, relateaza Reuters, informeaza News.ro.

Sefa guvernului neozeelandez, Jacinda Ardern, va fi primita de presedintele american Joe Biden "saptamana viitoare", a anuntat joi Casa Alba, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele american Joe Biden, vizibil marcat, a lansat marti un apel la a "infrunta lobby-ul armelor" astfel incat sa fie luate masuri de reglementare, in timp ce America reintra in cosmarul recurent al atacurilor armate in scoli, noteaza AFP.

Presedintele american Joe Biden participa la o reuniune virtuala cu ceilalti lideri G7 si cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in care se discuta noi masuri impotriva Moscovei, relateaza bbc.com, potrivit news.ro.

Președintele american Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite vor interzice accesul navelor rusești in porturile americane, in incercarea de a izola și mai mult Moscova pe fondul invaziei sale in Ucraina, noteaza mediafax.

Președintele american Joe Biden a spus ca președintele rus Vladimir Putin i-a indicat in primele conversații ca el crede ca alianța NATO nu va ramane unita.