Stiri pe aceeasi tema

- Juno și iubita lui, Ioana Anuța, nu sunt doar colegi de studio, ci și un cuplu, de mai bine de patru ani. Deși s-au desparțit și s-au impacat de mai multe ori, in cele din urma, cei doi și-au mai dat o șansa. Artistul vorbește despre relația cu Jo, așa cum o știe lumea dupa dupa numele de scena. Cei…

- Sabrina i-a povestit Alinei ca a fost victima violenței domestice in ambele relații serioase pe care le-a avut. Perneș, iubitul ei de la Mireasa sezon 5, nu a insistat sa afle mai multe despre acest subiect pentru a nu o pune pe Sabrina intr-o situație neplacuta.

- In aceasta seara, in casa Mireasa. Capriciile Iubirii nu a fost predominanta dragostea și iubirea, ci din contra. Fetele au stat de vorba despre vechile relații in care au fost implicate, cat și despre partenerii, care le-au dus numeroase suferințe. Iata ce trecut tumultuos are Sabrina. Concurenta a…

- Andrei, din casa Mireasa- capriciile iubirii, nu se simte bine in competiție. Concurentul primește ințepaturi peste ințepaturi și considra ca se afla intr-un loc in care nu are niciun fel de rost. El este criticat, deoarece este sincer și iși exprima punctul personal de vedere.

- Un cuplu din Irak a stabilit un record pentru cea mai scurta casatorie, dupa ce au decis sa divorteze imediat dupa dansul mirilor. Cantecul ales de mireasa nu a fost pe placul familiei mirelui, ceea ce a provocat o cearta intre tinerii casatoriti, informeaza Observatornews . Melodia aleasa a fost „Mesaytara”,…

- Sabrina a adus acuzații neașteptate la adresa Alinei. Concurenta considera ca aceasta nu a venit in emisiune sa se marite, iar Valentin nu este potrivit pentru ea. Iata ce destainuiri i-a facut Andreei.

- Decizia lui Aron de a forma un cuplu cu Alexandra la doar cateva zile de la intrarea in competiția Mireasa nu este vazuta cu ochi buni de amicul sau Valentin. Concurentul i-a spus tanarului indragostit parerea lui sincera și a subliniat ca ar fi trebuit sa mai aștepte pana sa faca un asemenea pas.

- Ela și Petrica, caștigatorii de la Mireasa sezon 4, au fost prezenți in platoul Acces Direct. Cei doi au vorbit despre primele ore ca soț și soție, pe care le-au petrecut in sanul familiei.