- Fiica pacientei a facut apel si la o patrula de politie pentru ca mama ei sa sa fie primita in spital: „Nu se poate asa ceva. Stam de o ora in masina si nu este primita. Pe urma se incalezeste in masina, i se ia temperatura si nu e primita ca are COVID-19“, s-a plans femeia politistilor. Pana…

- Fiica lui Pavel Stratan, celebra Cleopatra Stratan, care a devenit cunoscuta inca de la cațiva anișori cu piesa “Ghița”, pare ca și-a gasit alesul. Dupa ce s-a speculat ca ar avea o relație cu tanarul solist Edward Sanda, cei doi au confirmat intr-un final ca sunt impreuna formand un cuplu. Din pacate,…

- Un barbat din Arges care anul trecut si-a violat fetita in varsta de doar 6 ani a fost condamnat cu suspendare de magistratii Judecatoriei Pitesti, sentinta nefiind definitiva. Mai mult, judecatorii au respins pe 3 iunie si cererea Politiei Arges de inlocuire a controlului judiciar cu arest preventiv.…

- Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune, care a renunțat de ani de zile la cariera TV este și Andreea Raicu. Vedeta și-a descoperit in ultima vreme talentul pentru scris și mai nou și alte rețele de socializare. Dupa ce a renunțat la cariera de model, apoi la cea de prezentatoare…

- O germana in varsta de 101 ani a fost prinsa de politie dupa ce s-a strecurat afara dintr-un azil de batrani, vrand sa sarbatoreasca ziua de nastere a fiicei sale, in pofida interdictiilor impuse in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza AFP potrivit news.ro.Centenara a fugit luni dupa-amiaza,…