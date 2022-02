Sabrina Carpenter a lansat single-ul Fast Times Sabrina Carpenter a lansat single-ul “Fast Times”. Piesa este scrisa de Sabrina, John Ryan, Julia Michaels și J.P. Sax, expunand o alta latura a artistei. Pianul sclipitor și linia de bass completeaza perfect vocea Sabrinei. “Abia am trecut de varsta de 20 de ani și totul se simte ca și cum trebuie sa treci peste tot ce se intampla inainte de a realiza tot ce s-a intamplat. Imi aduce aminte de momentele din viața in care acționam din impuls, știind ca riscam anumite consecințe, dar merita pentru ceea ce ar putea sa se intample“, a spus Sabrina despre noul single. Artista a aparut in filmul EMERGENCY,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

- Vince Staples a lansat noul sau single „Magic”. Piesa produsa de Mustard este primul single de pe viitorul sau album foarte așteptat Ramona Park Broke My Heart. Dedicat orașului sau natal – cartierul Ramona Park din Long Beach, CA – noul album va fi lansat in aprilie 2022. „Este un simbol al casei”,…

- Sting a lansat single-ul “Por Su Amor”. Piesa este o adaptare a melodiei “For Her Love”, care este prezenta pe cel mai recent album al artistului, “The Bridge”. Sting are o istorie impresionanta in ceea ce privește interpretarea pieselor in mai multe limbi, lansand in 1987 EP-ul “Nada Como el Sol”,…

- Dupa 19 ani de la lansarea hitului “Nu pot sa mai suport”, NICO a facut din nou echipa cu Cabron pentru noua ei melodie. Piesa “Oscar de dor” marcheaza lansarea celui de-al doilea single al celor doi artiști care au scris istorie in muzica romaneasca de la inceputul anilor 2000. “Publicul aștepta de…

- Ella Mai a lansat single-ul “DFMU”. Piesa este produsa de Mustard si Prince Charlez. Ella vorbeste despre cum se simte sa te indragostesti si despre bataliile interne care insotesc aceasta calatorie, fiind o melodie specifica stilului artistei. Videoclipul single-ului este regizat de Loris Russier si…

- Lola Young a lansat single-ul “So Sorry”. “Piesa vorbeste despre trasaturile mele toxice intr-o relatie. Am devenit super vulnerabila si onesta pe aceasta melodie si inca nu scrisesem despre cat de deficila pot fi atunci cand sunt cu cineva. Simt ca o multime de alte persoane vor fi in masura sa se…

- Sofia Carson a lansat single-ul “LOUD”. Piesa urmareste calatoria unei voci candva reduse la tacere, care se elibereaza. Carson a lucrat cu compozitorii Alida Garpestad Peck si Paris Carney. Piesa “LOUD” trimite ascultatorul intr-o lume pop si R&B, in timp ce vocea puternica a artistei captiveaza prin profunzime.…

- Dupa colaborarea cu Mattyas din luna mai, Park Place revine in atenția fanilor sai cu o noua productie muzicala marca Sprint Music. Park Place lanseaza azi „Evelina”, o piesa la care a colaborat cu Andy Robert (Any1) si pentru care a filmat un videoclip pe masura. Pentru „Evelina”, muzica a fost facuta…

- The Lumineers a lansat al treilea single de pe viitorul album “BRIGHTSIDE”. Proiectul va fi disponibil incepand cu data de 14 ianuarie 2022. “A.M. Radio” contine cel mai maret refren creat vreodata de trupa” a declarat Wesley Schultz, vocalistul, chitaristul si co-fondatorul formatiei. “Piesa este…