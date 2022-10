Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a pus umarul la o noua medalie pentru Romania. Ștafeta combinata 4×100 m liber a terminat pe locul doi competiția de la Campionatul Mondial de inot pentru juniori. Vlad Stancu a cucerit medalia de bronz in proba de 800 m liber. David Popovici și ștafeta 4×100 m liber, medalie de argint…

- David Popovici a caștigat medalia de aur in finala de la 200 de metri liber a Campionatului Mondial de inot pentru juniori de la Lima, Peru. Sportivul a realizat din nou un timp record. Iata ce timp a scos campionul olimpic!

- Sportivul roman Catalin Chirila a cucerit medalia de aur in proba de canoe simplu pe distanța de 1.000 metri, sambata, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen. Urmeaza finala la canoe simplu, 200 de metri, unde este calificat romanul Oleg Nuța.

- Bernadette Szocs s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale probei de simplu feminin din cadrul Campionatului European individual de tenis de masa. Szocs a invins-o in optimile de finala pe sportiva din Luxemburg Ni Xia Lian, scor 4-3 (0-11, 16-18, 9-11, 11-8, 11-8, 11-7, 16-14). In faza urmatoare,…

- Inotatorul roman David Popovici a caștigat, luni, proba de 200 m liber, la Campionatele Europene de natatie de la Roma. David Popovici detine recordurile european si mondial de juniori (1:43.21) in aceasta proba, din iunie, de la Mondialele de seniori de la Budapesta. Sambata, Popovici a cucerit titlul…

- David Popovici a devenit și campion european dupa ce a evoluat, sambata, in finala probei de 100 m liber din cadrul Campionatului European de natatie pentru seniori, competitie care se desfasoara la Roma. Tanarul inotator s-a calificat in finala cu timpul de 46.98, record european si al competitiei.…

- Jucatoarea americana Bernarda Pera a produs surpriza la Hamburg Open, in turneul feminin, invingand-o sambata, in finala, pe Anett Kontaveit. Jucatoarea americana de origine croata, Bernarda Pera (nr 81 WTA) , a castigat finala de la Hamburg intr-o ora si 15 minute, administrandu-i numarului 2 mondial,…