De 5 ani, guvernele care s-au perindat nu au facut absolut nimic pentru combaterea pestei porcine africane, astfel ca Romania a ajuns acum sa importe 90% din necesarul de carne de porc. Rand pe rand, fermele de porci din țara au fost lichidate, cu consecințe dezastruoase pentru economia țarii: adancirea deficitului balanței comerciale și despagubiri […]