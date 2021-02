Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit zvonurilor, Brad Pitt este impreuna cu Jennifer Aniston. Ei ar sta mai mult impreuna in timp ce turneaza pentru serialul ”The Morning Show”, scrie click.ro. Jennifer Aniston a publicat pe o rețea sociala o poza in care lasa sa se ințeleaga ca este impreuna cu Brad Pitt. In prim plan apare ea…

- Jennifer Aniston starnește din nou zvonuri despre faptul ca este impreuna cu fostul ei soț Brad Pitt, dupa ce fanii l-au zarit intr-un selfie. Admiratorii cred ca l-au vazut pe Brad Pitt in fundalul celei mai recente poze pe care Jennifer Aniston a postat-o pe rețelele de socializare. Jennifer Aniston...…

- Alexandra Dinu a devenit cunoscuta in showbizul autohton la doar 19 ani. A debutat ca prezentatoare la postul TVR 2 cu emisiunea Trupa DP2, iar in 2000 a prezentat emisiunea ProMotor, la Pro TV. A fost casatorita cu Adrian Mutu și au impreuna un baiat. Dupa divorțul de acesta, vedeta a parasit Romania…

- Chiar și atazi, Brad Pitt, in varsta de 57 de ani, este inca unul dintre cei mai cautați barbați de la Hollywood! Mai ales acum, de cand este din nou singur, dupa divorțul de Angelina Jolie. Celebrul actor a reușit sa-și puna fanele pe jar, la bustul gol!

- Gwyneth Paltrow, in varsta de 48 de ani, este cunoscuta nu doar pentru filmele in care a jucat, ci și pentru afirmațiile controversate pe care le face. De aceasta data, frumoasa blonda de la Hollywood, a scandalizat printr-o marturisire plina de sinceritate despre motivul pentru care platoul de filmare…

- Brad Pitt e considerat un erou al timpurilor moderne dupa gestul care a induioșat toata America. Starul de la Hollywood a trecut la munca de jos și a imparțit mancare nevoiașilor din Los Angeles.