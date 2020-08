Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSL, Ilan Laufer, a anunțat candidatul FIN - PSL la Primaria Sectorului 2."Sunt onorat sa vi-l prezint pe Daniel Scurtu, candidatul FIN - PSL la primaria sectorului 2, un aliat valoros pentru oricine vrea un bine Romaniei și totodata un tanar incomod pentru cei care fac politica…

- Liderul PSD, Ilan Laufer a anunțat astazi candidatul pentru Primaria Sectorului 3.„Sunt onorat sa anunț pe aceasta cale candidatura lui Andra Trița la primaria sectorului 3 din București, din partea FIN PSL. Andra are 32 ani și motivul pentru care a intrat in politica este unul singur: “Vreau…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a anuntat, sambata, candidatii sustinuti pentru primariile de sector, respectiv Daniel Tudorache (Sectorul 1), Dan Cristian Popescu (Sectorul 2), Aurelian Badulescu (Sectorul 3), Daniel Baluta (Sectorul 4), Daniel Florea (Sectorul 5) si Gabriel Mutu (Sectorul…

- Candidatul FIN PSL la Primaria Sectorului 4 este Augustin Maftei, anunța Ilan Laufer, președintele FIN PSL. ”La doar 23 de ani, Augustin Maftei este unul dintre cei mai valoroși tineri din politica romaneasca, demonstrand ca are abilitațile necesare pentru a face politica la cel mai inalt…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca depus o plangere penala impotriva primarului Robert Negoita, in legatura cu statia de sortare din zona Catelu, acuzand ca a fost pusa in functiune fara niciun aviz si fara niciun acord de mediu.

- USR Constanta prezinta la aceasta ora candidatul pentru Primaria municipiului Medgidia. Este vorba despre Bogdan Mosescu, fostul administrator public al orasului.Bogdan Mosescu este si presedintele ales al organizatiei USR Medgidia.La conferinta de presa sunt prezenti presedintele USR Constanta, Remus…

- Voicu Ion Valentin, candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, susține ca obiectivul sau principal este sa schimbe Sectorul prin investiții.Citește și: Ministrul Finanțelor: Romania va avea un deficit bugetar de 6,7% din PIB, in 2020;contractia economica va fi de 2,2% din PIB „Vom…

- Relaxarea masurilor impuse de autoritați din cauza pandemiei de coronavirus și trecerea la starea de alerta, ”trezesc” partidele politice la nivel local și automat readuc in scena jocurile politice. Președintele PSD Alba, Ion Dirzu, a declarat marți, 9 iunie, ca social democrații sunt deschiși la alianțe…