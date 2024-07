Sabina a fost dată dispărută. Nimeni nu mai știe nimic de româncă după ce și-a făcut cont pe Tinder Ce s-a intamplat cu Sabina, de faptSabina și-a informat familia ca intenționeaza sa obțina un loc de munca in Belgia, unde urma sa participe la un interviu. Cu toate acestea, in apartamentul sau din Brașov, sora și cumnatul ei au descoperit dovezi care contraziceau aceasta poveste. Printre acestea, se numarau chitanțe pentru trei bilete de avion: unul pe ruta București-Bruxelles și doua pentru Bruxelles-Sharm-el-Sheikh, cu intoarcere programata pe 28 iunie.Ultima activitate online a Sabinei a fost inregistrata pe 26 iunie pe WhatsApp, dupa care telefonul ei a fost inchis. Aceasta a starnit ingrijorare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Nadlac II, din judetul Arad, au depistat 24 de migranti ascunsi intr-un TIR inmatriculat in Turcia, care transporta mobila. Multi dintre acestia erau deshidratati, iar unul a fost transportat cu ambulanta la spital. ”In data de 01.07.2024, in jurul orei 08.30, in Punctul…

- Politistii atrag atentia asupra faptului ca o noua metoda de inselaciune ia amploare. Aceasta se numeste „Coletul”. Consta in trimiterea, catre destinatari, a unor colete cu „cumparaturi”. Cum sunt pacaliti oamenii? Cei care le primesc trebuie sa plateasca pentru ele doua-trei sute de lei, insa obiectele…

- O familie formata din trei persoane, care locuia in Colonia Sopor, Cluj-Napoca, a fost gasita moarta langa piscina gonflabila din curte. Descoperirea șocanta a fost facuta de un vecin, care a sunat la 112. Barbatul incercase sa ii contacteze telefonic pe toți cei trei, insa nu a primit niciun raspuns.…

- Un barbat din Botosani, plecat la munca in Germania si cu care familia nu a mai putut lua legatura inca din octombrie 2022, este cautat de politisti. Acestia au anuntat, vineri, care sunt semnalmentele barbatului, scrie news.ro.”Politistii botosaneni efectueaza verificari pentru localizarea unui…

- Tatal omului de afaceri Adrian Sarbu a fost gasit inconstient intr-o baza de agrement din Vulcan, avand o plaga la nivelul abdomenului, potrivit primelor informatii publicate de cotidianul.ro . Descoperirea a fost facuta de femeia de serviciu. Tatal mogulului era inconstient in baie. Barbatul are varsta…

- Un șofer roman de TIR si-a pierdut viata, vineri noapte, cand parbrizul la masina sa a fost lovit de un capac de canalizare aruncat de pe un pod, in Belgia, scrie Rotalianul. Incidentul s-a produs in jurul orei 01.30, pe autostrada E42, la limita dintre provinciile Liege și Namur din Belgia. Gheorghe…

- Un grup de zece baieți sunt acuzați ca au violat o fata de 14 ani intr-o padure. Cel mai tanar dintre autori are doar 11 ani.Faptele au avut loc in padurea din Kortrijk, in regiunea Flandra din Belgia. Poliția a arestat zece minori, toți cu varste cuprinse intre 11 și 16 ani.

- Bataie cu pumni și picioare intre mai multe persoane, pe o strada din Brașov. Trei tineri au fost arestati. Trei barbati au fost arestati preventiv dupa o bataie care a avut loc sambata pe o strada din municipiul Brasov. Primele date din ancheta arata ca in altercatie au fost implicate cinci persoane,…