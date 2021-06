Stiri pe aceeasi tema

- Cam.Deputatilor-Proiect de lege privind comuncatiile 5G adoptat in comisii Foto: pixabay.com. Proiectul de lege privind comunicatiile 5G a fost adoptat cu majoritate de voturi în comisiile de specialitate din Camera Deputatilor în forma transmisa de guvern. Deputatul…

- In calitate de deputat și membru in Comisia de Mediu din Camera Deputaților, Claudiu Ilișanu precizeaza intr-un comunicat de presa ca susține demersul consilierilor locali ai municipiului Bacau, ai Alianței Social Umaniste (PSD/PPU-SL), PRO Romania,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Salariul mediu brut este in scadere abrupta dupa primele doua luni ale anului 2021! Creșterea economica invocata de premierul Cițu este, de fapt, doar pe hartie, afirma deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din…

- Datele INS ne arata conturarea unui adevarat dezastru in agricultura Romaniei, care, din granarul Europei, a ajuns sa importe porumb și grau de peste 540 de milioane de euro intr-un singur an, acuza social-democrații, conform Mediafax. „In anii 2018 și 2019, agricultura Romaniei ocupa locul…

- Moțiunea simpla depusa de Partidul Social Democrat impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, a fost respinsa, cu 166 voturi impotriva și doar 115 voturi pentru. Deputatul PSD Arad Adrian Alda, membru al Comisiei pentru Agricultura din Camera Deputaților, considera ca prin votul de astazi, partidele…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a anuntat luni ca va trimite o solicitare Comisiei de la Venetia pentru un aviz in legatura cu proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infracțiunilor in Justiție (SIIJ), adoptat in Camera Deputatilor cu un amendament care prevede ca magistratii…

- Securitatea cibernetica este un subiect de actualitate pe fondul digitalizarii din ce in ce mai puternice din numeroase domenii. In acest context, ”așa cum de foarte mulți ani se vorbește despre independența energetica a statelor sau a Uniunii Europene sau a unor regiuni, așa trebuie sa vorbim tot…