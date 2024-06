Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și reușesc sa surprinda imagini de senzație. De aceasta data, Florin Salam și Tzanca Uraganu sunt protagoniștii materialului de mai jos și cei doi demonstreaza ca sunt prieteni in viața de zi cu zi.

- Hai ca am trait sa o vedem și pe asta! Cand toata lumea credea ca nimic nu ne mai poate uimi, cand toata lumea credea ca totul e previzibil, iata ca showbiz-ul romanesc simte sa ne demonstreze și sa ne dea o palma peste fața tuturor și sa ne spuna cum nu avem noi suficienta imaginiație cata creativitate…

- Adrian Cristea vrea sa devina milionar fara sa depuna efort! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care arata cum planuiește fostul fotbalist sa se imbogațeasca.

- Bianca Dragușanu a ramas istorie pentru Gabi Badalau! Se pare ca fostul iubit al vedetei a trecut definitiv peste desparțirea de ea, iar acum a trecut la noul capitol! Ni8i s-a lasat ușor, pana cand nu a pus mana pe un manechin! Gabi Badalau a scos in oraș o tanara de doar 24 de ani din Rusia! Așa cum…

- Anda Adam și Yosif Mohaci se casatoresc religios pe 29 iunie, iar artista a dat noi detalii despre petrecerea ce nu va avea loc la un restaurant, așa cum se obișnuiește. Cei doi au facut cununia civila in urma cu doi ani.Anda Adam și soțul ei au postat un videoclip care surprinde cele mai importante…

- Mihai Neșu, in varsta de 41 de ani, a aratat primele imagini cu noua casa. Fostul fotbalist a construit-o in trei ani, iar acum vrea sa ia o pauza de la munca și sa se relaxeze. Sportivul s-a implicat constant in ceea ce privește realizarea lucrarilor de construcție.Puțini sunt cei care știu ca fostul…

- George Ogararu prefera sa se descurce de unul singur și sa nu ceara ajutorul nimanui. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca fostul fotbalist are o soluție pentru orice.

- Helmuth Duckadam și soția lui, Alexandra sunt alaturi unul de altul de 17 ani și au impreuna o fata. Formeaza unul dintre cele mai solide și discrete cupluri, admirate de toți cei din jur. Pe 1 aprolie, fostul portar de la Steaua a implinit 65 de ani și și-a petrecut ziua de naștere alaturi de familie.„Eroul…