Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Ovidiu Minjescu are 34 de ani și a venit din Germania pentru a demonstra ca se pricepe la gatit. Concurentul a facut dezvaluiri neașteptate in ediția 9 din sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite il prezinta pe un concurent cu totul special, insa cu o poveste de viața greu de crezut. Acesta i-a șocat de-a dreptul pe jurații emisiunii, atat cu trecutul sau, cat și cu numele sau meseria lui. Cine este Damien și cu ce se ocupa.

- Surpriza din aceasta seara in emisiunea Chefi la cuțite a fost o concurenta cu totul speciala. Fiica lui Mihai Petre și-a facut curaj sa iși faca apariția in fața juraților, gatindu-le un preparat cu care a vrut sa ii indulceasca. Catinca a primit cuțitul de aur din partea juraților.

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a inceput cu un concurent care a distrus un mit in care credea multa lume. Nicolas Enache a reușit sa ii surprinda profund pe chefi, dupa ce le-a gatit un tip de prajitura extrem de cunoscut, insa pentru care nu a folosit zahar deloc.

- Nicole Szenași, adolescenta de 15 ani care i-a emoționat peste masura pe jurați cu povestea ei de viața in ediția 3 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe data de 6 septembrie 2022. Iata ce dezvaluiri neașteptate a facut concurenta despre momentele dificile prin care a trecut.

- Ștefan Octavian Finaru a impresionat telespectatorii cu povestea sa de iubire de doar trei saptamani, in ediția 3 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 6 septembrie 2022. Concurentul a dezvaluit ca i-a scris fostei partenere o scrisoare de dragoste de 200 de pagini.

- Lakis Gavalas a venit direct din Grecia pentru a le face juraților de la Chefi la cuțite o salata tradiționala. Concurentul vine direct din lumea modei și se lauda cu o cariera in televiziune sau colaborari cu cele mai mari branduri de fashion din lume.

- Olivia Alexandra Dumitru a vorbit cu lacrimi in ochi despre meseria de bucatar pe care o are intr-un camin de batrani, in ediția 2 a sezonului 10 din Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022. Hai sa vezi ce a recunoscut cu vocea tremuranda.